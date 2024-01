Neznanca za Bežigradom oropala moškega

Ljubljana, 2. januarja - Za Bežigradom sta v ponedeljek okoli 23. ure neznanca pristopila do moškega na parkirišču in od njega zahtevala denarnico. Porinila sta ga na tla in mu odvzela jakno z denarnico in s kraja odšla. Osumljenca roparske tatvine sta visoka okoli 180 centimetrov, žrtev pa sta ogovorila v slovenskem jeziku, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.