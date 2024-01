Turške oblasti pridržale 33 domnevnih izraelskih vohunov

Ankara/Istanbul, 2. januarja - Turške oblasti so danes sporočile, da so pridržale 33 ljudi, ki jih sumijo vohunjenja za Izrael ter načrtovanja več ugrabitev v imenu izraelske obveščevalne službe Mosad. Po navedbah turškega notranjega ministrstva so jih v Istanbulu pridržali v več racijah, ni pa jasno, ali so pridržani državljani Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP