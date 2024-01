Izidi smučarskega teka v Dobbiacu

* Izidi, - moški, 22 km, zasledovalno: 1. Harald Oesberg Amundsen (Nor) 52:38,0 2. Erik Valnes (Nor) + 32,9 3. Jan Thomas Jenssen (Nor) 1:04,6 ... . Miha Ličef (Slo) odstop ... - novoletna turneja, vrstni red (3/7): 1. Harald Oesberg Amundsen (Nor) 52:38 2. Erik Valnes (Nor) + 32 3. Jan Thomas Jenssen (Nor) 1:04 ... - vrstni red v svetovnem pokalu (12/34): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 864 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 734 3. Paal Golberg (Nor) 689 ... 71. Miha Šimenc (Slo) 74 ... - ženske, 22 km, zasledovalno 1. Jessie Diggins (ZDA) 58:18,7 2. Victoria Carl (Nem) + 46,5 3. Lin Svahn (Šve) 48,2 ... 37. Anja Mandeljc (Slo) 6:17,1 ... - ni nastopila: Eva Urevc (Slo) - novoletna turneja, vrstni red (3/7): 1. Jessie Diggins (ZDA) 58:18 2. Victoria Carl (Nem) + 46 3. Lin Svahn (Šve) 48 ... 37. Anja Mandeljc (Slo) 6:17 ... - vrstni red v svetovnem pokalu (11/34): 1. Jessie Diggins (ZDA) 943 točk 2. Emma Ribom (Šve) 828 3. Rosie Brennan (ZDA) 787 ... 77. Anja Mandeljc (Slo) 41 89. Eva Urevc (Slo) 19 ...