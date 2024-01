Splošna nujna medicinska pomoč ZD Ljubljana v najdaljši noči v letu obravnavala 65 bolnikov

Ljubljana, 1. januarja - Splošna nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Ljubljana je v najdaljši noči v letu obravnavala 65 bolnikov. Od tega so bile štiri nujne intervencije na terenu, pri čemer sta bili dve osebi močno zastrupljeni s prepovedano snovjo. Več ljudi se je zastrupilo z alkoholom, med njimi 14-letnik, ki so ga napotili na pediatrično kliniko, so povedali.