Snežne razmere v visokogorju

V snežni odeji so krajevno tanjše nestabilne plasti babjega pšena ali sodre. V sredogorju je snega manj, tudi bolj moker je bil in se je s podlago bolje sprijel, zato je tam nevarnost manjša. Poleg nevarnosti, da sami sprožite snežni plaz so s strmih pobočij v visokogorju možni tudi spontani plazovi suhega, nesprijetega snega.

V visokogorju Julijcev je zapadlo do okoli 50 centimetrov snega, drugod do okoli 30 centimetrov, v sredogorju pa večinoma od 10 do 20 centimetrov. Novi sneg je rahel in mehak, na vetru izpostavljenih legah je precej spihan. Stara podlaga, ki je na površini le na vetru izpostavljenih legah, je skorjasta, ponekod tudi trda. Zameti so nastajali predvsem na severnih in vzhodnih pobočjih, ob koncu padavin pa tudi na južni straneh grebenov in sedel.

Danes se bo popoldne delno razjasnilo, a bo precej goste koprenaste oblačnosti. Veter bo oslabel. V torek bo zmerno do pretežno oblačno, nekateri vrhovi bodo občasno v oblakih. Krepil se bo jugozahodnik, ki bo popoldne že kar močan. V sredo bo dopoldne oblačno, v hribih severne Primorske in Notranjske ter v južnem predgorju Julijskih Alp bodo padavine, meja sneženja bo med 1200 in 1600 metrov nadmorske višine. Pihal bo okrepljen zahodni do jugozahodni veter. Popoldne se bo delno razjasnilo. V četrtek bo suho in v gorah dokaj sončno vreme, bolj oblačno bo v predgorju Julijcev ter v hribih Notranjske in severne Primorske. Pihal bo jugozahodnik.

Novi sneg se bo v naslednjih dneh postopno sesedal in sprijemal. Jugozahodni veter ga bo predvsem v visokogorju prenašal v zamete. Na površini bo v sredogorju nastajala skorja zaradi taljenja in zmrzovanja, v visokogorju pa predvsem zaradi vetra, zato bo v zatišnih legah tam sneg ostal mehak. Nevarnost snežnih plazov se bo počasi zmanjševala. Nevarne bodo predvsem klože na strmih pobočjih v visokogorju, spihane tege bodo poledenele, zato bo tam nevarnost zdrsa. Ponovne padavine in izrazitejšo spremembo plazovnih in snežnih razmer pričakujemo od petka dalje.