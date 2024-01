Boston s šesto zaporedno zmago utrdil vodstvo v ligi NBA

New York, 1. januarja - Košarkarji Bostona so na Silvestrovo v ligi NBA ugnali San Antonio visoko s 134:101 in s šesto zaporedno zmago potrdili prvo mesto v ligi. Jayson Tatum je dosegel 25 točk, Jaylen Brown 24, Kristaps Porzingis pa je 14 točkam dodal devet skokov. Odločilna je bila tretja četrtina, ki jo je Boston dobil s 40:23.