Kardum odstopil kot član uprave RTVS

Ljubljana, 29. decembra - Simon Kardum je odstopil kot član uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS), je objavil MMC RTVS. Kardum je v svoji odstopni izjavi ocenil, da ni več v položaju, kjer bi lahko učinkovito prispeval k uresničevanju poslanstva in vizije javnega medijskega servisa ter uresničeval naloge, ki so pred njim, pa so sporočili z RTVS.