Spodnji dom parlamenta BiH sprejel na propad obsojen volilni zakon

Sarajevo, 29. decembra - Spodnji dom parlamenta Bosne in Hercegovine je na današnji seji pod pritiskom visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH sprejel predlog novele volilnega zakona, ki ga je vložila glavna bošnjaška stranka SDA. Kljub izidu je jasno, da zakon ne bo sprejet v zgornjem domu, saj mu nasprotujeta največji stranki Srbov in Hrvatov, SNSD in HDZ BiH.