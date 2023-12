Ob začetku novega leta se iztečejo avtorske pravice za prvega Mikija Miška

Los Angeles, 29. decembra - Skoraj stoletje po svojem debiju na velikih platnih bo Miki Miška v ponedeljek postal javna last, kar pomeni, da ne bo več zaščiten z zakonodajo o intelektualni lastnini in bo postal dostopen javnosti brez omejitev. Hkrati se bodo takrat odprla vrata za morebitne predelave, nove projekte, adaptacije in tudi pravne bitke z Disneyjem.