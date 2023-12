Jakov Fak in Polona Klemenčič do tretjega mesta v Gelsenkirchnu

Gelsenkirchen, 28. decembra - Slovenska reprezentanta Jakov Fak in Polona Klemenčič sta na prestižni biatlonski preizkušnji na nogometnem stadionu v Gelsenkirchnu zasedla tretje mesto. Lansko zmago sta ubranila Francoza Fabien Claude in Julia Simon, drugo mesto pa je pripadlo Norvežanoma Sturli Holmu Laegreidu in Ingrid Landmark Tandrevold.