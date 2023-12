V ZDA predčasno izpustili morilko svoje izkoriščevalske matere

Jefferson City, 28. decembra - Iz zapora v ameriški zvezni državi Missouri so danes po sedmih letih predčasno izpustili na prostost 32-letno Gypsy Rose Blanchard, ki je leta 2015 skupaj s partnerjem ubila svojo mater, ki jo je pred tem dolga leta zlorabljala in izkoriščala. Njena pretresljiva zgodba je bila tema številnih dokumentarnih filmov in televizijskih oddaj.