Zagreb, 28. decembra - V 66. letu starosti je danes nepričakovano umrl hrvaški glasbenik Jurica Popović. Popović je ustanovil glasbeni skupini Trotakt projekt in Gracia in je avtor več sto pesmi, ki sta jih skupini izvajali. Znan je bil tudi kot kantavtor DJ Pop, so sporočili iz hrvaške glasbene založbe Croatia Records.