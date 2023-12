Ljubljanski osnovnošolci vrstnikom po svetu poslali novoletne voščilnice iz Ljubljane

Ljubljana, 28. decembra - Ljubljanski osnovnošolci so vrstnikom po svetu poslali novoletne voščilnice iz Ljubljane v različnih jezikih. Odziv šolarjev je bil odličen učenke in učenci pa so svoje vrstnike iz različnih držav nagovorili v 16 jezikih in jim priporočili obisk slovenske prestolnice, so sporočili iz Turizma Ljubljana.