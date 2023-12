V CD plesna predstava Bencea Vagija o različnih izrazih ljubezni

Ljubljana, 30. decembra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bodo nocoj gostili predstavo režiserja in koreografa Bencea Vagija z naslovom Solus Amor, ki združuje sodobni cirkus ter klasični balet in sodobni ples. Predstava govori o različnih izrazih ljubezni, odstira njene globine, raziskuje njene plasti in oblike, so zapisali v Cankarjevem domu (CD).