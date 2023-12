Ljubljanska borza: Indeks dopoldne v zelenem

Ljubljana, 28. decembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi se je v dopoldanskem trgovanju zvišal za 0,35 odstotka. Vlagatelji so največ povpraševali po delnicah Krke in Pozavarovalnice Sava, s katerimi so ustvarili za po približno 100.000 evrov prometa. Tečaj Krkinih delnic je pridobil 0,91 odstotka, tečaj delnic pozavarovalnice pa 1,12 odstotka.