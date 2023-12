Rusija in ZDA s skupnimi poleti na ISS do leta 2025

Moskva/Washington, 28. decembra - Ruska vesoljska agencija Roskozmos in ameriška Nasa sta podpisali sporazum, s katerim podaljšujeta dogovor o skupnih poletih proti mednarodni vesoljski postaji (ISS) do leta 2025, so danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Roskozmosa.