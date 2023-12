Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 28. decembra - Nevarnost snežnih plazov je majhna, 1. stopnje. Snežna odeja je večinoma dobro povezana in stabilna. Nevarna so le posamezna strma pobočja in grape v visokogorju, kjer je več napihanega snega. Površina snežne odeje je pomrznjena predvsem v osojnih legah in na vetru izpostavljenih mestih, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Nadaljevalo se je toplo in sončno vreme. Sneg se je sesedal, čez dan ojužil in ponoči pomrznil, površinska skorja večinoma že drži težo. Sveže napihani sneg se je zaradi otoplitve predelal in se večinoma dobro povezal s staro podlago. V sredogorju je snega zelo malo, prisojne lege so ponekod kopne do višine 2000 metrov. Danes se je ob dvigu nizke oblačnosti ponekod v sredogorju ohladilo, sneg je pomrznil in se čez dan ne bo ojužil. Nad nizko oblačnostjo bo topleje, sneg se bo ojužil.

Danes in v petek bo vreme podobno. V visokogorju bo večinoma jasno, sredogorje pa bo v nizki oblačnosti. Meja nizke oblačnosti bo nihala med 1500 metrov in 2000 metrov. Predvsem v južnem predgorju bo pihal okrepljen veter zahodne smeri, ki bo najmočnejši danes. V soboto dopoldne bo veter prehodno oslabel, sredi dneva se bo zjasnilo, postopno pa se bo ohlajalo. Danes je na 2000 metrov 10 stopinj Celzija, v soboto bo okoli 0 stopinj Celzija. V nedeljo se bo pooblačilo, že sredi dneva se bodo na zahodu pojavile padavine, ki se bodo do noči na ponedeljek razširile na vzhod. Predvidoma bo ves čas snežilo nad 1800 metrov, v noči na ponedeljek tudi nižje. Količina padavin je še negotova, predvidoma pa bo do ponedeljka zjutraj padlo vsaj 20 centimetrov. V ponedeljek čez dan bodo padavine verjetno ponehale.

Snežna odeja se bo še naprej počasi sesedala, ob ohladitvi tudi pomrznila. Na mestih s pomrznjenim snegom ostaja nevarnost zdrsa. Do nedelje popoldne bo snežna odeja ostala stabilna. Ob novih padavinah se bo nevarnost snežnih plazov povečala - v nedeljo v zahodnih in južnih Julijskih Alpah, v noči na ponedeljek pa tudi drugod. Novi sneg bo padal na trdo pomrznjeno podlago, predvsem v bližini grebenov lahko nastanejo novi snežni zameti, ki bodo slabo povezani s podlago. Izključene niso niti bolj obilne snežne padavine, ki bi lahko še izraziteje povečale nevarnost proženja snežnih plazov.