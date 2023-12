Dnevnik o zdravstvenem zavarovanju po novem (28. 12.)

Ljubljana, 28. decembra - Nina Knavs v komentarju Zmage z napako piše o uvajanju obveznega zdravstvenega prispevka, ki nadomešča dosedanje premije dopolnilnega zavarovanja. Avtorica poudarja, da so zavajajoče interpretacije o obveznem prispevku, ki so se širile v preteklih mesecih, tesno povezane s tempom in načinom uvajanja sprememb.