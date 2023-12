Ljubljana, 28. decembra - Danes so izšle zadnje Finance v tiskani obliki, po 1. januarju bodo namreč vsebine ponujali le še na spletu. Ob petkih pa bodo v tiskani obliki še naprej izdajali revijo Manager, ki jo bodo obogatili z dodatnimi prilogami. Direktor in glavni urednik Peter Frankl je ob tem zapisal, da gre za poslovni korak, saj so se svet in mediji spremenili.