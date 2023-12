V Bovcu že šestnajsta izdaja Outdoor Film Festivala

Bovec, 28. decembra - V Bovcu se danes začenja Bovec Outdoor Film Festival (BOFF), ki se v 16. izdaji drži stare formule in preverjene programske sheme treh dni, od pozno popoldanskih do poznih večernih ur. Letos bo celotno festivalsko dogajanje s filmi in predavanji v Stergulčevi hiši.