FT: EU pripravlja načrt za pomoč Ukrajini, s katerim bi obšla madžarski veto

London, 27. decembra - EU pripravlja do 20 milijard evrov vreden rezervni načrt za finančno pomoč Ukrajini. S shemo na temelju dolga bi se izognili madžarski blokadi in hitro sprostili denar za Kijev, danes piše časnik Financial Times (FT). Druga možnost bi bila podaljšanje letos uporabljenega načina financiranja. V vsakem primeru pa EU Ukrajini denar obljublja do marca.