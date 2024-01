Leto 2024 bo postreglo z nekaterimi zanimivimi astronomskimi pojavi

Ljubljana, 3. januarja - Leto 2024 bo prineslo nekaj zanimivih astronomskih pojavov, so sporočili z ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko (FMF). Pri nas bomo opazovali komete, konjunkcijo planetov in nekatere meteorske roje. Osupljiv Sončev mrk se obeta v Ameriki, ker se Sonce bliža višku aktivnosti, pa bo spremljanje polarnih sijev še bolj zanimivo, so navedli.