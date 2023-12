EU pozdravila resolucijo VS ZN o Gazi, Hamas in Izrael kritična

Bruselj/New York/Gaza, 22. decembra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta pozdravila danes sprejeto resolucijo Varnostnega sveta ZN, v kateri je pozval k hitri, varni in povečani dostavi pomoči prebivalcem območja Gaze ter vzpostavitvi pogojev za trajno prekinitev sovražnosti. Hamas in Izrael sta bila kritična.