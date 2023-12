Pirotehnika zrak onesnažuje z nanodelci, zato ognjemeti nikoli niso zares ekološki

pripravila Manja Delašjava

Ljubljana, 28. decembra - Zabavna pirotehnika, kot so ognjemeti in petarde, poleg zabavnih zvočnih in barvnih efektov z nanodelci močno onesnažuje zrak. Želja po manjši onesnaženosti zraka je botrovala razvoju ognjemetov, ki so za okolje manj nevarni, še vedno pa noben ognjemet ni resnično ekološki, je za STA poudarila Maja Remškar z Instituta Jožef Stefan.