V Mali Drami premiera Tanga poljskega absurdista Slawomirja Mrožka

Ljubljana, 22. decembra - V Mali Drami bo drevi premiera uprizoritve Tango poljskega dramatika Slawomirja Mrožka. Režijo podpisuje Luka Marcen, ki je o Tangu zapisal, da z mehanizmom komičnega stroja postaja natančna vivisekcija odnosov v zaostrenem času, ki - kljub nenehnemu poigravanju s konvencijami in žanri - nimajo nobenih barier in so zato lahko do konca brutalni.