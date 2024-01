V uporabi spremenjena pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 1. januarja - Uporabljati se bo začela večina sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ter sprememb sklepa o medicinskih pripomočkih. S spremembami pravil se spreminja natančnejši obseg zdravstvenih storitev, primerneje ureja postopke uveljavljanja pravic, pravila pa se ob tem usklajujejo notranje in s predpisi, so sporočili z ZZZS.