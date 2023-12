Ob 80-letnici Partizanske bolnice Franja v znamenju prizadevanj za njeno obnovo

Idrija/Cerkno, 18. decembra - V soboto bo minilo 80 let, odkar je skrita bolnišnica v soteski Pasice pri Cerknem sprejela prvega ranjenca. V poletnih ujmah uničen spomenik je do nadaljnjega zaprt za obiskovalce. Obnova bo dolgotrajna in draga, želja Mestnega muzeja Idrija pa je, da bi Franjo spet odprli leta 2025 ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne.