V ljubljanskem botaničnem vrtu uspešno rastejo preživela drevesa iz Hirošime

Ljubljana, 6. avgusta - Mineva 79 let od trenutka, ko so 6. avgusta 1945 ZDA na japonsko mesto Hirošima odvrgle prvo atomsko bombo v zgodovini. Vendar pa ta dogodek ne opominja le na grozote vojne, ampak tudi na moč preživetja in miru, kar simbolizirajo drevesa, ki so preživela to katastrofo in danes uspešno rastejo tudi v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani (UL).