Nemčija in Velika Britanija pozvali k trajni prekinitvi ognja v Gazi

London/Berlin, 17. decembra - Nemčija in Velika Britanija sta pozvali k trajni prekinitvi ognja na območju Gaze. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock in njen britanski kolega David Cameron sta v skupnem prispevku za britanski Sunday Times zapisala, da je treba storiti vse za trajno prekinitev ognja, ki bo privedla do trajnega miru.