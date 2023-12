Predlog novele zakona o spodbujanju investicij v javni obravnavi

Ljubljana, 15. decembra - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na portalu eDemokracija objavilo predlog novele zakona o spodbujanju investicij. Predlagana novela bo v javni obravnavi do 15. januarja. Predlog novele med drugim uvaja možnost pridobitve spodbude za podružnico tujega podjetja, so sporočili z ministrstva.