Januarja odpiranje ponudb za koriščenje sredstev iz sklada za pravični prehod

Velenje, 15. decembra - Ministrstvo za kohezijo bo januarja odpiralo ponudbe, prispele na novembrski razpis za vzpostavitev podjetniških inkubatorjev v Zasavju in Saša regiji, za koriščenje sredstev iz sklada za pravični prehod. Kot je danes v Velenju dejal pristojni minister Aleksander Jevšek, je treba pohiteti s koriščenjem sredstev, ki so na voljo le do konca 2026.