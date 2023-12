Oktobra vlaki in mestni avtobusi prepeljali več ljudi

Ljubljana, 15. decembra - Oktobra se je okrepila medletna rast števila potnikov v železniškem in mestnem avtobusnem javnem linijskem prevozu. Potnikov je bilo več tudi na letališčih in v pristaniščih, medtem ko se je število potnikov v medkrajevnem in mednarodnem avtobusnem javnem linijskem prevozu zmanjšalo, je objavil državni statistični urad.