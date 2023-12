Petrolovo upravo bosta popolnila Metod Podkrižnik in Drago Kavšek

Ljubljana, 14. decembra - Petrolov nadzorni svet je danes v upravo energetske družbe imenoval Metoda Podkrižnika in Draga Kavška. Prvi bo skrbel za področje prodaje podjetjem in javnemu sektorju, zemeljski plin, električno energijo in operativno poslovanje, Kavšek pa bo odgovoren za področja financ, informacij in tveganj.