Ministrstvo za zdravje namerava ustanoviti direktorat za dostopnost in ekonomiko

Ljubljana, 14. decembra - Na ministrstvu za zdravje nameravajo ustanoviti direktorat za dostopnost in ekonomiko, ki bo med drugim opravljal naloge urejanja in koordiniranja financiranja na področju zdravstva. Direktorat bo med drugim prevzel del nalog urada za nadzor, kakovosti in investicije v zdravstvu, so po seji vlade sporočili urada vlade za komuniciranje (Ukom).