ZDA in Velika Britanija z novimi sankcijami proti Hamasu

Washington, 13. decembra - ZDA in Velika Britanija sta danes objavili nov paket sankcij proti palestinskemu gibanju Hamas zaradi napada na Izrael 7. oktobra. Sankcije so usmerjene proti ključnim osebam, ki z zastopanjem interesov Hamasa v tujini in upravljanjem njegovih financ podpirajo njegovo nasilno agendo, je sporočilo ministrstvo za finance ZDA.