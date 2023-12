Griša Močnik: Omemba fosilnih goriv v končnem dogovoru COP28 še ne bo ustavila njihove rabe

Dubaj, 13. decembra - Omemba fosilnih goriv v zaključnem dokumentu o globalnem pregledu stanja še ne bo ustavila njihove rabe, je o današnjem izidu podnebne konference v Dubaju (COP28) za STA dejal fizik in vodja Centra za raziskave atmosfere na novogoriški univerzi Griša Močnik. Potrebni so radikalni ukrepi na nacionalni in ravni EU, je prepričan.