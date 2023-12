Leto 2024: Med ključnimi izzivi vnovičen zagon socialnega dialoga

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 14. decembra - Letošnje leto je zaznamoval tudi vnovični zastoj socialnega dialoga znotraj Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Tokrat so ga ob očitku vladi, da krši pravila, zamrznili delodajalci. V letu 2024 bo tako ob dejstvu, da so pred državo veliki izzivi, kot so spremembe zdravstvene, pokojninske, davčne in delovne zakonodaje, pomemben izziv zagon dialoga.