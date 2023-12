Odbor DZ polemično o predlogu zakona o obnovi in razvoju

Ljubljana, 11. decembra - Odbor DZ za finance na današnji seji obravnava predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po avgustovski ujmi. Koalicija pozdravlja potezo vlade za hitro obnovo in normalizacijo razmer, opozicija pa vladi očita počasnost postopkov in dodatne obremenitve gospodarstva.