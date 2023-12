Newyorške borze končale v zelenem

New York, 8. decembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so pozitivno ocenili novembrske podatke s trga dela, ki napovedujejo, da bi lahko ameriška centralna banka Federal Reserve v začetku leta 2024 zaradi ohlajanja inflacije znižala obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.