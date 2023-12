V nadzoru inšpekcije več nakupovalnih središč brez uporabnega dovoljenja, en nelegalen objekt

Ljubljana, 8. decembra - Gradbena inšpekcija je v nadzoru 10 nakupovalnih središč izdala šest odločb zaradi neskladne uporabe objektov, pri čemer so v petih zadevah zavezanci že pridobili uporabna dovoljenja in inšpekcija je postopke ustavila. Izdana je bila tudi ena odločba za nelegalen objekt; odrejena je bila ustavitev gradnje in vzpostavitev prvotnega stanja.