V Mokronogu za sanitarno in tehnološko vodo tudi deževnica

Mokronog, 10. decembra - Svetniki Občine Mokronog-Trebelno so na nedavni redni seji potrdili predlog pravilnika o subvencioniranju gradnje zasebnih kapnic in uporabi zbrane deževnice za tehnološko in sanitarno rabo. Denarno podporo, za posamezni primer največ nekaj več kot 1000 evrov, bodo zagotovili v vsakoletnem občinskem proračunu, so sporočili z občine.