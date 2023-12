V Ljubljani danes in v nedeljo univerzitetno tekmovanje najboljših programerjev Srednje Evrope

Ljubljana, 9. decembra - V Ljubljani se bo danes začelo študentsko tekmovanje najboljših programerjev v Srednji Evropi, ki je del največjega univerzitetnega tekmovanja v računalništvu in informatiki na svetu ICPC. Danes in v nedeljo se bo na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko pomerilo okoli 60 ekip z najboljših univerz v regiji, so sporočili s fakultete.