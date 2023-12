New York, 6. decembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Kljub prvotnemu optimizmu zaradi dobrih novic o padcu stroškov dela v ZDA so vlagatelji zaradi močnega padca cen nafte zaskrbljeni, da bi se gospodarstvo preveč upočasnilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.