Dekan Švab: Stališča med UKC Ljubljana in medicinsko fakulteto smo zbližali, do končnega dogovora še ni prišlo

Ljubljana, 6. decembra - Na sestanku med vodstvom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana o dolgu kliničnega centra do fakultete so stališča "kar precej zbližali", do končnega dogovora pa še ni prišlo, je po sestanku za STA povedal dekan fakultete Igor Švab. Ponovno se bodo sestali v petek zjutraj.