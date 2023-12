Bruselj Evropejce poziva k poenotenju v boju proti sovraštvu

Bruselj, 6. decembra - Evropska komisija je danes vse v Evropi pozvala k poenotenju v boju proti vsem oblikam sovraštva. Poziv je podala v luči porasta sovraštva do judovskih in muslimanskih skupnosti v Evropi spričo vojne na Bližnjem vzhodu. Ob tem je napovedala dodatnih 30 milijonov evrov za zaščito javnih krajev in verskih objektov.