Rusija zavrnila prošnjo ZDA za izpustitev novinarja Gershkovicha in marinca Whelana

Washington, 6. decembra - Ruske oblasti so zavrnile novo prošnjo za izpustitev ameriškega novinarja Evana Gershkovicha in nekdanjega marinca Paula Whelana, ki sta zaprta v Rusiji, so v torek sporočili iz Washingtona. ZDA so Rusiji predložile ponudbo za njuno izpustitev, ki pa so jo v Moskvi zavrnili, je pojasnil tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller.