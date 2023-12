Sarajevo, 5. decembra - Umrl je književnik iz BiH Hadžem Hajdarević. Star je bil 67 let. Hajdarević je objavil 12 pesniških knjig, več pesniških izborov ter več knjig proze, kolumn in esejev, kar ga žanrsko uvršča med najbolj raznolike sodobne avtorje BiH, so v ponedeljek poročali mediji BiH.