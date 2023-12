Mladi s kriminalno preteklostjo po zaslugi EU projekta do uspešnejšega vključevanja v družbo

Trebnje, 9. decembra - Mladi s kriminalno preteklostjo na splošno spadajo med diskriminirane skupine prebivalstva, težje se vključujejo na trg dela in so socialno med najbolj ranljivimi. S projektom Vključujoč pristop k socialni rehabilitaciji in izobraževanju zapornikov, ki je del programa ReEdu, so želeli olajšati njihovo vključevanje v družbo po prestani kazni.