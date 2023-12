Domovi za starejše in posebni zavodi za odrasle znova opozarjajo na poglabljanje kadrovskih in finančnih težav

Ljubljana, 5. decembra - V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije znova opozarjajo, da se težave s kadrom in financami v domovih za starejše in v posebnih zavodih za odrasle povečujejo. Številni domovi in zavodi zato napovedujejo nadaljnje zapiranje bivalnih enot in oddelkov, številni se soočajo tudi z vse večjimi težavami v poslovanju, opozarjajo v skupnosti.