Petrol s pobudo za oceno ustavnosti uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov

Ljubljana, 4. decembra - Družba Petrol je danes vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredb o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s predlogom za začasno zadržanje. Razlog je najnovejša odločitev vlade o znižanju reguliranih marž za pogonska goriva, v Petrolu pa menijo, da so ukrepi nesorazmerni in v nasprotju s 3. in 8. členom zakona o kontroli cen.